Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter–Milan: il tecnico salentino ha fatto il punto sui propri giocatori, tra cui l’infortunato Handanovic.

Le parole di Conte prima di Inter-Milan

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole di oggi dell’allenatore nerazzurro: “All’andata eravamo 2 squadre che non sapevano quale sarebbe stato il loro cammino in campionato, il Milan aveva un altro allenatore, i derby sono sempre partite sentite. Handanovic? Penso sia più giusto che a parlarne sia lo staff medico“. Una risposta questa sul portiere sloveno che non lascia presagire nulla di buono a proposito del suo infortunio, ma nelle prossime ore saranno attesi degli aggiornamenti ufficiali. Anche gli avversari hanno a che fare con la grana Ibra, ma sembra che lo svedese sia alla fine disponibile, per la felicità di Conte: “Credo che per Ibrahimovic sarà una gara speciale, sta dando tanto al Milan, mi auguro di trovarmi sempre i migliori di fronte“.

Conte si coccola Eriksen

Non arriverà dal Real Madrid, ma è uno dei calciatori migliori nel suo ruolo ed il mister chiede tempo: “Ha già giocato 2 partite, è vero, ma ha bisogno di più tempo, viene dalla Premier e qui in Italia si lavora su aspetti tattici che altrove sono meno importanti. Ma è un grande calciatore, sono molto felice di averlo qui“.