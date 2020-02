Notizie Fiorentina, infortunio Ribery: le condizioni

Ultime Fiorentina, Ribery procede verso il rientro ma la strada è ancora lunga. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore ha fatto un altro passo verso il ritorno in campo: tolta la vite. Il percorso di recupero di Ribery ieri ha aggiunto un altro tassello. Il giocatore infatti è andato in Germania per il controllo e la rimozione, come da programma.

La società ha comunicato dopo il controllo: «Franck Ribery è stato sottoposto a intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo». Questo il report medico che racconta di un’altra fase che è stata superata.

La strada per ora è lunga ancora ma per il francese tutto procede bene. Magari fra poco più di un mese, come aveva confermato Beppe Iachini, il calciatore tornerà in gruppo ma è da capire quando riuscirà a tornare veramente in forma e capace di fare la differenza.

Ultime Fiorentina: viaggio in Germania per Ribery

È stato lo stesso giocatore a mettere a conoscenza del suo viaggio in Germania attraverso i social. L’attaccante si è recato nella clinica di Murnau, un’eccellenza ospedaliera tedesca. Ribery si è fatto male lo scorso 30 novembre alla fine del primo tempo di Fiorentina-Lecce. E anche se l’infortunio non era sembrato inizialmente così grave, si era invece resa necessaria l’operazione a metà dicembre per la stabilizzazione del legamento lesionato.