News Fiorentina, anche Pizarro sulla Juventus: “Niente di nuovo, succede sempre così con loro”

News Fiorentina, Pizarro | Non sono terminate le polemiche tra Fiorentina e Juventus, dopo una settimana tormentata dalle dichiarazioni del patron dei viola, Rocco Commisso e della risposta del vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved. Al contrario, al margine della sconfitta contro l’Atalanta, ha parlato anche l’ex centrocampista della Fiorentina, David Pizzarro. Il ‘Pek’ ha vestito anche le maglie di Inter e Roma, rivali storiche del club bianconero. Ha parlato proprio di quest’ultimo, con parole al veleno verso la Juventus. E’ tornato sul botta e risposta tra Commisso e Nedved, lo ha fatto in mixed zone all’Artemio Franchi. Ecco le sue parole, riportate dalla redazione di FiorentinaNews.com: “Io non sono stupito da questa polemica con gli arbitri, è una cosa che mi è successa con tutte le squadre con cui ho giocato in Serie A. Bisognerebbe insegnare al presidente della Fiorentina di cosa si sta parlando, soprattutto cosa rappresenta la Juventus in Italia”.

Le parole di Pizarro nel post-partita di Fiorentina-Atalanta

“Ritornare qui a Firenze è sempre speciale, un piacere per me. Ogni volta che vengo in Italia, torno al passato, la Fiorentina è sempre nel mio cuore. Ho passato tre anni qui e sono stato bene, mi sono divertito tanto. Mi dispiace aver assistito alla sconfitta, era da tanto che non seguivo la viola da vicino. Conosco Montella da molti anni, mi è dispiaciuto quanto accaduto con lui. La società sicuramente starà lavorando per ambire in alto. La gente vuole bene a Chiesa, mi auguro possa esultare sempre così con questi tifosi”.