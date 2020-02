Mercato Juventus, Kantè suggestione lontana: insiste il Real

Mercato Juventus: Kantè è un’impresa, Real in pole

Mercato Juventus Kantè | La Juventus è uno dei club più attivi sul mercato, e il ds Paratici continua ad insistere per qualche obiettivo, anche se in maniera piuttosto preliminare. La Vecchia Signora è senza dubbio abituata a standard piuttosto alti in chiave di investimenti, e pertanto non è un caso che a fine stagione possano esserci altri colpi importanti. Nel mirino ci sono tantissimi giocatori, e tra questi c’è anche qualche nome grosso, come ad esempio Kantè.

Il centrocampista francese è stata una suggestione nell’estate scorsa, e tuttora l’interessa sembra essere concreto. Chiaro però che con il passare dei mesi le cose cambino, ed in questo caso in peggio: il Real Madrid, concorrente numero uno, pare stia insistendo in maniera piuttosto intesa. Al momento i Blancos sono in pole, a fine campionato potrebbe partire l’accelerata decisiva. Questo quanto riportato da cm.com.

Juventus-Kantè: è beffa?

Il pressing del Real Madrid di certo non tranquillizza la Juventus, ma c’è anche un altro fattore che non facilita per nulla l’eventuale trattativa: le intenzioni del giocatore. Kantè attualmente è felice al Chelsea, e qualche tempo fa diede un indizio importante sul suo futuro. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.