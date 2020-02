Juric dopo Verona-Juventus: “Vittoria di cuore, oltre le energie”

Juric nel post-partita

Verona-Juventus, Juric nel post-partita | Ha parlato ai microfoni di DAZN, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric. Ecco le sue parole al margine dell’incredibile vittoria ottenuta al Bentegodi dalla sua squadra.

Le parole di Juric

“Vittoria di cuore, vedevo i ragazzi un po’ affaticati, eppure sono andati oltre. Penso che abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, potevamo punire la Juve, ma è stata una bella partita fino alla fine. A volte mi commuovo, oggi no, ero semplicemente felice e contento dei miei ragazzi. Non pensavamo di poter arrivare così lontano, arrivavamo da un successo importante in Serie B, volevamo essere in A prendendoci i nostri rischi. Kumbulla continua a fare bene, non vogliamo aver paura in Serie A. Queste sono le basi da cui siamo partiti e vogliamo andare forte così. Pazzini è un valore aggiunto, merita tutto, professionista troppo serio”.