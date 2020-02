Sarà una gara contro il tempo, sia per i rossoneri che per i nerazzurri: Ibrahimovic e Handanovic stanno provando a recuperare per il derby della Madonnina.

Le probabili formazioni del derby di Milano secondo fantacalcio.it

L’Inter arriva forse coi favori del pronostico, ma da quando Ibra è a Milanello c’è un ambiente diverso: in più allo svedese piace colpire le sue ex squadre e sta facendo di tutto per esserci. Da lunedì in poi, ieri compreso, ha svolto un lavoro personalizzato: c’è ottimismo secondo fantacalcio.it ma ovviamente si avranno sviluppi soltanto nelle prossime ore, dopo la seduta di oggi. Anche Kjaer non è al meglio: in questi giorni è alle prese con un fastidio di natura muscolare ma anche per lui coltiva speranze di farcela. Solito ballottaggio sulla fascia tra Conti e Calabria, mentre sulla mediana Krunic potrebbe dare forfait causa di alcuni problemi fisici.

Antonio Conte dovrà rinunciare a Lautaro Martinez, assente per squalifica: testa a testa tra Eriksen e Alexis Sanchez per giocare con Romelu Lukaku in attacco con un nuovo modulo di gioco. Brozovic torna davanti alla difesa, Eriksen si gioca un posto con Sensi ma quest’ultimo ha ancora dei problemi, Godin deve vincere il ballottagio con D’Ambrosio. Ma a tenere tutti sulle spine sono le condizioni di Samir Handanovic, bloccato da una frattura alla mano: anche il portiere le sta tentando tutte, ma per il momento Padelli è in allerta.

Così in campo Inter e Milan

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez (Vecino), Lukaku.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao (Bonaventura), Ibrahimovic.