Fiorentina-Atalanta, Iachini: “Siamo poco sereni in casa nostra”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto davanti alla telecamere di Sky dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

Le parole di Iachini nel postpartita

Brutta sconfitta casalinga contro l’Atalanta per la Fiorentina, il mister l’ha analizzata nel post-partita: “Sul piano tecnico abbiamo sbagliato di meno in Coppa Italia, abbiamo fatto errori nelle uscite e questo ci ha tolto dei presupposti per le nostre giocate. Ci succede più in casa che fuori, forse i ragazzi sono meno sereni, è paradossale, dovremo avere più tranquillità per fare le nostre giocate, magari è colpa del finale dello scorso anno, non c’è la giusta serenità, abbiamo vinto a Napoli, giocato bene a Bologna, con Juventus ed Inter. La nostra crescita passa anche dal punto di vista della personalità, ci stiamo insistendo. Quando le squadre ti vengono a prendere alto è importante uscire da dietro“.

“Oggi abbiamo perso diversi palloni in avanti, a centrocampo, e questo non ci ha permesso di essere pericolosi. Dobbiamo lavorare, abbiamo diversi giovani, dobbiamo essere più bravi nel legare, per far nascere il gioco bisogna sbagliar meno, dobbiamo lavorare sotto l’aspetto tecnico in fase offensiva, concediamo poco agli avversari in difesa, ma abbiamo margine di crescita in avanti. Vlahovic? Abbiamo 5 attaccanti, tutti molto giovani, stiamo valutando le scelte di volta in volta, in base alla settimana lavorativa, Cutrone ha bisogno di giocare, proviamo a portare tutti ad un buon minutaggio“.