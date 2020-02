L’Atalanta espugna il Franchi vendicando la sconfitta di Coppa Italia contro la Fiorentina: non basta Chiesa, arriva prima il pareggio di Zapata e poi il gol di Malinovskyi.

La sintesi video di Fiorentina-Atalanta

Padroni di casa in vantaggio al 32′ grazie al gol di Chiesa, che raccoglie una respinta corta della difesa avversaria e batte Gollini di controbalzo. Il pareggio arriva in apertura di ripresa: imbucata di Ilicic per Gomez, il suo scavetto viene parato da Dragowski e diventa un assist per Zapata che trasforma a porta vuota. La rimonta è completa al 72′: grazie al gol del subentrato Malinovskyi, che si invola verso l’area e da oltre 20 metri trafigge Dragowski col mancino a incrociare.

QUI LA SINTESI COMPLETA ED IL TABELLINO