Notizie Atalanta, Gasperini a Sky Sport post Fiorentina

Fiorentina-Atalanta 1-2 Gasperini | Al termine del giocato in Serie A tra Fiorentina-Atalanta, ha parlato il tecnico della Dea, Gianpiero Gasperini. L’allenatore ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni Sky Sport.

Fiorentina Atalanta, le parole di Gasperini

“Tre punti importantissimi oggi, non so se saranno chiavi. Oggi abbiamo vinto in un campo molto difficile. Non si vinceva da 26 anni in questo campo. La partita non è stato facile. La partita è stata combattuta, loro sono un avversario molto forte. Credevamo di poter raddrizzare la partita. La maglia dedicata a me? Mi sembra una presa in giro. Sarebbe bello che i tifosi della Fiorentina tornassero a tifare per la propria squadra e meno alle altre.

Gomez è una risorsa, a secondo del momento della gara lui può fare il terzo attaccante o muoversi come centrocampista nella costruzione del gioco. Possiamo spostare Pasalic o Malinovsky più avanti a seconda della partita. Il Papu può darci sempre giocate diverse.

Zapata stava meglio qualche partita fa, ha bisogno di giocare. Oggi era più in affanno nel primo tempo, ma nel secondo tempo è cresciuto molto. E’ stato fuori tanto, ma per noi è fondamentale. Quando inizia a giocare e segnare inizi a crescere. In questi anni abbiamo viaggiato alto e stiamo migliorando molto. La gente ci spinge a buone prestazioni e non chiede risultati. Abbiamo raggiunto un livello alto, Barrow, Pessina e Kulusevski per noi erano giocatori forti ma non trovavano spazio, restano giocatori di valore e lo stanno dimostrando”.