Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: c’è Castrovilli!

Stanno per essere annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina–Atalanta, primo anticipo del sabato della 23ª di Serie A: diamo un’occhiata alle scelte di Iachini e Gasperini.

Le formazioni di Fiorentina-Atalanta

La grande intensità della Dea contro l’organizzazione di Iachini che ha ridato un nuovo slancio alla Fiorentina: da qualche tempo a questa parte poi, le sfide tra orobici e toscani si caratterizzano spesso di altro significato, accendendo una rivalità sempre più infuocata col passare degli incontri. L’ultimo episodio è stato quello riguardante Gian Piero Gasperini, insultato pesantemente e per questo scagliatosi con altrettanta durezza contro i tifosi della Fiorentina. Per avere la meglio degli avversari si affiderà al solito tridente Gomez–Ilicic–Zapata, sulle fasce Gosens e Castagne. Iachini risponde con il tandem Chiesa–Cutrone, in difesa si rivede Igor.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.