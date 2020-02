Ultime Fiorentina, Commisso parla al termine di Fiorentina Atalanta

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine di Fiorentina-Atalanta finita 1-2 allo stadio Artemio Franchi. Seconda sconfitta consecutiva in Serie A, terza se si considera la Coppa Italia contro l’Inter.

Fiorentina Atalanta, le parole di Commisso

“Felice della prestazione dei miei e orgoglioso dei tifosi, spero non arrivino multe, c’è stato un tifo bello caldo, ringrazio tutti. Abbiamo perso, questo si può accettare nel calcio. Qualche settimana fa abbiamo vinto con l’Atalanta con un giocatore in meno. Ringrazio i tifosi, Firenze si merita una tifoseria fenomenale come questa. Iachini sta facendo molto bene, ha fatto molti punti. Con il Bologna abbiamo subito il pari a 30 secondi dalla fine, con la Juve e l’Atalanta sono due incidenti che possono starci. Ci mancano ancora molti calciatori. Ribery e Kouamé torneranno, poi Amrabat a giugno e Cutrone si sta mettendo in mostra. Igor grande prestazione. Abbiamo grandi ambizioni, stiamo mettendo molti soldi e se ci faranno fare lo stadio arriveranno tanti altri soldi in più. Troppi commenti su Sky da ex calciatori che non mi sono piaciuti, lasciatemi stare seno poi facciamo un confronto. Sky è anche degli americani, lasciate stare Sky che anche degli americani”.