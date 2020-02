Ultime Fiorentina, Castrovilli torna a parlar dopo l’infortunio

Ultime notizie Fiorentina Castrovilli | L’infortunio di Castrovilli delle ultime settimane ha preoccupato molto tutto l’ambiente viola. Il giovane calciatore, costretto ad uscire in Fiorentina-Genoa per un forte giramento di testa, ha passato 48 ore in ospedale lo scorso 27 gennaio. Dopo le assenze con l’Inter in Coppa Italia e con la Juventus in Serie A torna a disposizione e subito titolare. Queste le sue parole riportate da Calciomercato24.com:

“Dopo lo spavento finalmente torno in campo, non vedevo l’ora. Voglio tornare a giocare con la palla e nel nostro campo. L’Atalanta è una delle squadre più forti del nostro campionato. Dobbiamo stare molto attenti, hanno giocatori fortissimi come Ilicic, Gomez e Zapata in avanti”.

Fiorentina-Atalanta: Castrovilli torna titolare, le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.