Eysseric in campo per 2 volte nella 17ª giornata: la Lazio studia il ricorso

Valentin Eysseric è sceso per 2 volte in campo nella stessa giornata di Serie A: non ha il dono dell’ubiquità, ma un paradosso dovuto a mercato e rinvii.

Notizie Lazio, occhi sull’affare Eysseric

Lazio-Verona si è giocata pochi giorni fa e si è conclusa con un pareggio che sta stretto ai biancocelesti ai fini della classifica. Per questo Lotito, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, starebbe pensando all’ipotesi ricorso, per andare a capire se effettivamente la fattispecie presenta irregolarità. Il punto è questo all’83’ di Fiorentina-Roma, per la 17ª giornata di Serie A, entra in campo il francese per la Viola. Fin qui nessun problema, solo che, causa mercato ed il rinvio di Lazio-Verona, il giocatore si è trovato tra le fila degli scaligeri giocando una partita della giornata già disputata. Al momento, sembra esserci un vuoto normativo intorno a questa ipotesi, per cui potrebbe succedere di tutto.

Parla il legale della Lazio

Tra l’altro il numero 1 biancoceleste è in Consiglio Federale, e quindi vuole vederci chiaro in tempi rapidi. L’avvocato del club, Gian Michele Gentile, però si mostra poco possibilista: “Non penso ne faremo un caso, anche se è chiaro che il caso in esame non previsto è previsto dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale, voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro“.