Coronavirus, l’Inter scende in campo contro l’epidemia

L’epidemia che arriva dalla Cina sarà combattuta dall’Inter anche nel derby: i nerazzurri hanno deciso di appoggiare la lotta al Coronavirus anche mentre saranno in campo contro il Milan.

L’iniziativa dell’Inter contro il Coronavirus

Un modo per combattere non solo la malattia in sé, che ha ridotto la popolazione di Wuhan in uno stato ormai prossimo alla quarantena, ma anche un’iniziativa della società meneghina contro la disinformazione ormai dilagante rispetto a questa particolare tipologia di polmonite. Ecco il comunicato che si legge sul sito ufficiale dei nerazzurri: “Siamo con voi, siate forti! È il messaggio che Inter manda alla città di Wuhan e a tutta la popolazione cinese in questo momento di particolare difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus“. Così Eriksen e compagni scenderanno in campo con una toppa speciale al braccio, una patch, con la scritta “Forza Cina”.

L’Inter e la lotta al Coronavirus

Non solo comunicazione, ma anche interventi sul posto. Nelle ultime settimane il presidente Steven Zhang e l’Inter hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan. Lo stesso gruppo Suning ha dato sostegno ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con spedizioni gratuite e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali.