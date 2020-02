Calciomercato Parma: Gervinho resta, pronto il reintegro?

Calciomercato Parma: Gervinho può restare in Emilia

Ultime Parma, Gervinho resta in Serie A? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, fino ad oggi il Parma ha usato il pugno di ferro con l’attaccante ivoriano. Tutta colpa del pasticciaccio relativo al mancato trasferimento all’Al Sadd in Qatar. Un affare da 5 milioni e mezzo di euro saltato perché il club arabo non ha completato nei tempi giusti la documentazione per il tesseramento del calciatore. In attesa che la contesa abbia un chiarimento internazionale, resta il problema tecnico per il club gialloblù.

Ad oggi, viste le notizie che arrivano dall’Emilia, il calciatore sembra destinato a rimanere fino al termine della stagione nella società emiliana ma lo strappo avvenuto a fine gennaio è di quelli che lasciano il segno.

Gervinho in quei giorni caldi aveva la testa altrove e ha saltato almeno 3 allenamenti.

In questa fase delicata tocca al direttore sportivo Daniele Faggiano trovare delle soluzioni. Da un lato la proprietà insiste per far valere le proprie ragioni in ambito Fifa (e si sta predisponendo un dossier per le iniziative legali). Ma è altrettanto importante tutelare il patrimonio tecnico del club che potrebbe essere fondamentale in chiave rincorsa europea.

Ultime Parma, confronto con la squadra

Così è partita un’operazione di ricucitura diplomatica di cui si cominciano a vedere i primi effetti. Tanto per cominciare Gervinho ha chiesto all’allenatore di poter chiarire la propria posizione. Ha giustificato le sue mancate partecipazioni agli allenamenti ed ha provato a far “pace” co nla piazza.

Quindi questi passaggi con i compagni di squadra sono fondamentali. Il suo recupero può essere determinante per le ambizioni parmigiane.