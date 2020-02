Calciomercato Napoli: Lozano già in uscita, Everton o Valencia

Calciomercato Napoli: Lozano già può lasciare la Serie A

Calcio Mercato Napoli Lozano | Non è certo la stagione che Lozano, il Napoli e i suoi tifosi avevano in mente a inizio anno. Soprattutto per quanto riguarda il cammino personale di Hirving Lozano. Il calciatore messicano è diventato la scorsa estate l’acquisto più caro dell’era De Laurentiis a Napoli. Impatto incredibile, con l’esordio in Serie A in Juventus-Napoli, dove grazie al suo ingresso arrivò la rimonta da 3-0 a 3-3 con anche un suo gol. Poi la vittoria della Juve al 93′ con autogol di Koulibaly e un crollo inspiegabile del Napoli e dello stesso attaccante. Quasi mai decisivo e nella partita, tranne per qualche gara come quella con il Salisburgo in Champions. Intanto, l’ex PSV, arrivato con Ancelotti, non ha mai convinto e potrebbe già andare via in estate.

Ultimissime calcio Napoli: Lozano tra Everton e Valencia

Su Lozano non c’è soltanto l’Everton proprio di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe portare in Premier League il calciatore messicano, che sembra sia già alla fine della prorpia avventura personale nel Napoli di De Laurentiis. Poco spazio anche con Rino Gattuso, tra Serie A e Coppa Italia. Troppo pochi i minuti giocati, intanto, all’Everton si aggiunge il Valencia. Come riportato da Gonfialarete.com, il club non si opporrà alla cessione del calciatore con la giuste cifre che si presenteranno in estate.