Calciomercato Napoli, Koulibaly piace in Premier League | Il calciomercato è fermo solo sulla carta. Le squadre continuano a sondare i vari terreni e a porre le basi per le rifondazioni o gli aggiustamenti per la prossima stagione. Il Napoli non è esente da tali scenari, sia in entrata che in uscita. La finestra di calciomercato estiva si potrebbe aprire con l’assalto dei vari top club europei a Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli, Koulibaly verso il Manchester United

Stando a quanto si legge dal Daily Mirror, il difensore senegalese del Napoli piace tanto in Premier League. In estate, infatti, è prevista una vera e propria asta per assicurarsi il numero 26 del Napoli che non sta vivendo la sua stagione migliore, anzi. Proprio questo dato potrebbe far calare il suo valore di mercato e produrre interessi vari. In Premier League c’è la fila. Dall’Arsenal al Tottenham, passando per il Chelsea e per il Manchester City. Fino ad arrivare al Manchester United che, secondo il Daily Mirror, sarebbe sempre in pole position per il 29enne del Napoli. Kouliabaly piace anche altrove. Ci sono stati, infatti, sondaggi da parte del Paris Saint-Germain dalla Francia e dei due maggiori club spagnoli: Real Madrid e Barcellona.

Gattuso ritrova Koulibaly

Intanto, dopo due mesi di stop, Kalidou Koulibaly è tornato a disposizione di Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli potrebbe schierarlo titolare già contro il Lecce nella gara di domani pomeriggio ma potrebbe scegliere di preservarlo anche per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter.