Calciomercato Milan, Thiago Silva non rinnova con il Paris Saint-Germain

Ultime Milan Thiago Silva | Thiago Silva, difensore brasiliano del Paris Saint-Germain, è in scadenza di contratto. Il calciatore non rinnoverà con il club francese e dal 30 giugno sarà svincolato. Già in questi mesi il calciatore potrà accordarsi e firmare un contratto con un nuovo club. L’età (35 anni e 36 a settembre) non aiutano il difensore, ma potrebbe aprirsi un clamoroso ritorno in Serie A al Milan. Il club milanese e il calciatore sono molto legati e si potrebbero aprire diversi scenari. Elliott vorrebbe abbassare l’età media del Milan, ma come già capitato con Ibrahimovic, Boban e Maldini lavorano per affiancare ai giovani talenti calciatori con la giusta esperienza mondiale che hanno ancora tanto da dare al calcio giocato a prescindere dall’età. Thiago, come Ibra, è uno del leader migliori in circolazione nel suo ruolo ancora oggi. Sbarcato al Paris Saint Germain otto anni fa, propro dal Milan, Thiago Silva potrebbe tornare a Milano la prossima stagione.

Ultime Milan: perchè non Thiago Silva?

Nessuna discussione sul rinnovo da parte del PSG e il calciatore. Thiago Silva può quindi già firmare per un nuovo club e si sta guardando intorno. Sul suo futuro ha parlato l’agente Paulo Tonietto:

“Il PSG non si è fatto vivo. Thiago ha voglia di rimanere, ma ci sono dei limiti e se il club non si muoverà dovremo prendere una decisione. Non possiamo aspettare all’infinito. Leonardo è un amico, ma non ho voglia di mendicare un incontro”.