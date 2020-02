Calciomercato Milan, Bonaventura rinnovo a rischio: Raiola cerca garanzie

Calciomercato Milan: Bonaventura, si complica il rinnovo

Calcio Mercato Milan Bonaventura | Un momento di stagione davvero molto delicato per il Milan, in cerca di risposte in campionato da parte di tutti i propri singoli. Oltre ai risultati però, ci sarà ovviamente da chiarire la questione relativa ai rinnovi di alcuni giocatori. Donnarumma è il primo, ma preoccupa anche la situazione relativa a Bonaventura, con cui per ora ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo.

Da una parte ci sono i rossoneri, i quali vorrebbero accelerare i tempi, dall’altra parte c’è Raiola, agente di Jack che sta pressando non poco. Il procuratore vuole garanzie e chiarezza, per ora però c’è soltanto stallo totale.

Milan-Bonaventura: l’accordo si troverà?

Stallo totale tra Milan e Bonaventura, almeno per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Ad ora le parti non si sono ancora incontrate per cercare di sbrogliare la matassa, e intanto Raiola non sembra aver preso bene il dilungarsi di questa operazione. La rottura è un rischio concreto, ma la sensazione è che da qui alle prossime due settimane possa esserci un incontro. Intanto il centrocampista rossonero continua a scendere in campo, e ad essere ovviamente una pedina importantissima per Pioli.