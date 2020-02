Calciomercato Lazio: Nacho avanza, le ultime

Ultime Lazio, Nacho è ormai il primo obiettivo per l’estete. Come riportato dal Corriere dello Sport, le notizie che arrivano dalla Spagna sono fondatissime.

Il club biancoceleste cerca un colpo in difesa. Il difensore del Real Madrid in estate può liberarsi a zero. Ance se alcuni siti di mercato lo considerino in scadenza di contratto nel 2022 e non nel 2020 come annunciato ieri dal portale Don Balón.

In ogni caso, Nacho non rientra più nei piani del Real, è questo che conta. Gli è stato comunicato che in estate dovrà trovarsi un nuovo club e salutare Zidane. Il motivo? Il club punta all’acquisto di un difensore più giovane. Nacho, senza svincolo, ha una valutazione che s’aggira intorno ai 15 milioni. Il prezzo d’uscita non dovrebbe essere un problema essendogli stato dato il benservito. Lo spagnolo, classe 1990, ha compiuto 30 anni a gennaio, ha iniziato a guardarsi intorno ed ha trovato subito sponda nel ds Tare.

Ultime Lazio: concorrenza foltissima

Sul centrale in estate era piombata anche la Roma. Petrachi avrebbero chiesto informazioni con lu ianche Inter e Napoli. S’è aggiunta la Lazio, da sempre sensibile ai colpi a parametro zero o agli acquisti dei top player a basso costo. Un difensore arriverà soprattutto in caso di qualificazione in Champions League: Acerbi, Radu, Luiz Felipe e Patric rimarranno. A Vavro, occhio anche a Kumbulla.