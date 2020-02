Calciomercato Juventus: Pogba si avvicina, le ultime

Calciomercato Juventus: Pogba si avvicina, altro segnale

Notizie Juventus, Pogba può sbarcare a Torino in estate. Come riportato da Tuttosport, Paulo Dybala è pronto a rinnovare. L’argentino rimarrà a Torino fino al 2025. L’attaccante, molto amico del francese, potrebbe essere un’arma in più per convincere il calciatore.

Non è solo questione di cifre, Paul vorrebbe riabbracciare i suoi compagni e vivere un grande progetto come quello bianconero.

Ultime Juve: prima rinnova Dybala, poi arriva Pogba?

La Joya ha il contratto in scadenza nel 2022 e proprio in questi giorni, in queste settimane, per tramite dei suoi agenti sta sondando con la Juventus se vi siano e quali siano i presupposti per continuare e prolungare la sua avventura in bianconero con un nuovo contratto da 10 milioni a stagione.

L’argentino, qualche giorno fa, l’ha detto chiaro e tondo: «Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti, quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo».

I due si sentono, si tengono aggiornati. Paulo sa bene quanta voglia Pogba abbia di tornare alla Juventus.

In Inghilterra l’ex Juve se la passa malissimo. I rapporti con il club inglese sono tesi, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra, Pogba potrebbe non prender parte al ritiro invernale del gruppo a Marbella (per i Red Devils la ripresa della Premier è fissata il 17 febbraio contro il Chelsea). Ufficialmente “onde poter lavorare al meglio a Manchester” e recuperare quanto prima dall’infortunio alla caviglia (intervento a inizio gennaio). Ma è chiaro che questo è un altro segnale importante sull’addio.