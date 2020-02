Calciomercato Juventus, Kumbulla sotto osservazione: Paratici pronto all’assalto

Calciomercato Juventus: Kumbulla nel mirino

Calcio Mercato Juventus Kumbulla | Un mercato in continuo fermento per la Juventus, che anche a distanza di giorni dalla chiusura della sessione invernale, continua i sondaggi per quanto riguarda alcuni obiettivi. Uno di questi? Kumbulla, difensore albanese in forza al Verona. Il giovanissimo centrale sta dimostrando di avere grande talento, e sotto la guida di Juric è riuscito ad imporsi da titolare sin da subito.

Prestazioni di grande livello, e un’osservazione continua quella della Vecchia Signora, che prepara la beffa verso le altre concorrenti. Nelle scorse settimane si è parlato di un avvicinamento da parte del giocatore, ma stavolta Paratici ha intenzione di fare sul serio: l’assalto vero e proprio è in arrivo, a breve potrebbe arrivare un’offerta concreta. Questa la notizia riportata da cm.it.

Juventus-Kumbulla: tutte le pretendenti per Kumbulla

La Juventus mette nel mirino Kumbulla, e lo fa seriamente, anche e soprattutto in vista del futuro, quando il giovane albanese potrebbe rientrare nelle gerarchie di Sarri, vista la non tenera età da parte di Chiellini e Bonucci. Chiaramente i bianconeri dovranno tenere in considerazione la folta concorrenza, rappresentata ad oggi da Inter, Napoli e Lazio. Proprio questi ultimi nelle scorse ore pare si siano mossi, anche un po a sorpresa. Altri dettagli riportati dalla nostra redazione.