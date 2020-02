Calciomercato Juventus, Donnarumma può arrivare: la strategia bianconera

Calciomercato Juventus: Donnarumma nel mirino, il piano

Calcio Mercato Juventus Donnarumma | La Juventus continua il suo mercato, anche dopo la chiusura della sessione invernale, e lo fa pensando in grande, in vista della prossima stagione e per il futuro. Nel mirino ci sono tanti campioni, alcuni di questi giovanissimi, altri che invece si sono già affermati, come ad esempio Donnarumma. Il portiere del Milan è da qualche anno nel mirino della Vecchia Signora, e a distanza di tempo la speranza di averlo in squadra non si è affievolita neanche un po, anzi.

Chiaramente arrivare al classe 99′ è molto complicato, specie viste le intenzioni dei rossoneri, i quali ovviamente vorrebbero fare di Gigio un’autentica bandiera. La speranza per la Juventus c’è eccome, e riguarda il discorso rinnovo del giocatore. Ad oggi non è stato ancora trovato un accordo, e pertanto i bianconeri studiano già la strategia: restare alla finestra, sperando che da qui in avanti non venga trovata la giusta intesa. Questo quanto riportato da La Gazzetta.

Juventus-Donnarumma: ostacolo concorrenza

Donnarumma è uno degli obiettivi principali per la Juventus, ma è chiaro che i bianconeri dovranno tener presente di un altro ostacolo parecchio rilevante: la concorrenza per il portiere. Altri due club minacciano di insidiarsi, ecco la notizia.