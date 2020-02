Calciomercato Juventus, Coutinho potrebbe tornare in Italia: ecco perché

Calciomercato Juventus, ritorno di Coutinho in Serie A? Potrebbe essere proposto dall’entourage

Calciomercato Juventus – Coutinho | Non ha inciso in Germania, il talento brasiliano Philippe Coutinho, che ha un po’ deluso nella sua parentesi bavarese. E’ difficile ipotizzare una permanenza al Bayern Monaco. Al margine di questa stagione sarà subito pronto a mettersi in gioco con una nuova maglia. Prende quota l’ipotesi Juventus, dopo alcune voci venute fuori non tanti mesi fa. Difficilmente verrà riscattato dal club tedesco, non intenzionato a sborsare una cifra importante tanto quanto i 120 milioni di euro nel prossimo giugno. La porta resta chiusa al Barcellona, il brasiliano dovrà dunque cercarsi una nuova sistemazione.

Ultime Juventus, idea Coutinho: la svalutazione potrebbe intrigare Paratici

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, il fantasista attualmente in forza al Bayern Monaco, Philippe Coutinho, andrà a cercare una nuova esperienza a fine stagione. Il brasiliano potrebbe tornare in Italia, dopo l’esperienza vissuta in nerazzurro diversi anni fa. A giugno ripartirà ancora, dopo l’avventura in terra tedesca che andrà a concludersi. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, potrebbe essere contattato dall’entourage dello stesso calciatore brasiliano. Quest’ultimo sarà l’oggetto di mercato della prossima sessione estiva, con le condizioni economiche che andranno ad abbassarsi. Niente 100 milioni, si scenderà sotto fino ad arrivare agli ipotetici 80. La svalutazione economica, su cui Paratici farà molto leva, potrebbe intrigare lo stesso club bianconero. Sullo sfondo resta comunque un ritorno in Premier League.