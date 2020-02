Calciomercato Juventus, Chiesa si allontana: Sarri tentenna sull’acquisto

Calciomercato Juventus: Sarri dubbioso su Chiesa

Calcio Mercato Juventus Chiesa | Il campionato va avanti, e la Juventus continua a tenere botta alle rivali. Stasera il match importante con il Verona, mentre in cabina di regia si pensa ovviamente ancora al mercato. I bianconeri sono sempre stati parecchio lungimiranti, e anche stavolta non vogliono farsi trovare impreparati quando ci sarà il momento di andare ad investire. Uno dei giocatori più sondati dalla Vecchia Signora è senza dubbio Federico Chiesa.

L’esterno della Fiorentina è uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, ed è chiaro che le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse anche da parte di Sarri. A proposito del tecnico però, stando a quanto riportato da cm.com, sembra che l’allenatore bianconero abbia più di qualche dubbio sull’arrivo di Chiesa. Il motivo? La poca incisione in alcuni momenti, e soprattutto il portare troppo la palla. Caratteristiche che non piacciono a quanto pare, sia dai tempi del Napoli.

Juventus-Chiesa: tanti ostacoli nella trattativa

L’interesse della Juventus per Chiesa è concreto, e lo è già da tempo. Ovviamente però la trattativa è piuttosto complicata, per via di vari fattori. Oltre ai dubbi di Sarri c’è da tenere in considerazione la volontà della Fiorentina. Ad oggi Federico è una delle future bandiere del club, e pertanto le intenzioni della viola sono tutt’altro quelle di cedere il ragazzo. Per ora è tutto in stallo, si vedrà.