Calciomercato Inter: svolta Vecino, l’uruguaiano può restare

Notizie mercato Inter: Matias Vecino è stato vicino a lasciare il club nerazzurro in quest’ultima sessione di mercato. Nel calciomercato di riparazione, il centrocampista uruguaiano è stato ad un passo dalla Premir League (cercato dall’Everton di Ancelotti). Alla fine l’Inter con Conte e Marotta ha preso la decisione di tenere il centrocampista e rimandare tutto all’estate prossima. La dirigenza ha deciso di tenerlo a Milano visto che numericamente la formazione milanese ha bisogno di un altro centrocampista. Non a caso si è sondato il nome di Kucka verso la fine del mercato. In estate però il futuro del calciatore sembra lontano da Milano.

Calciomercato Inter: Vecino pronto ad andare via

Matias Vecino è legato all’Inter ad un contratto che scadrà nel 2022. Difficile un rinnovo del calciatore che sembra destinato a lasciare già in estate prossima. Come riportato da La Razón, il club più vicino al suo acquisto è il Siviglia. Il club spagnolo starebbe già valutando infatti diversi profili per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima cessione, dove ci sarà l’addio di Ever Banega, che da luglio passerà all’Al Shabab. Monchi, direttor sportivo del Siviglia, pensa a Vecino, ma il calciatore non è l’unico profilo seguito. Anche Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid attualmente in prestito all’Arsenal, è nella lista dell’ex ds della Roma.