Calciomercato Inter, Vecino tra Napoli ed Everton: i dettagli

Calciomercato Inter, Vecino indeciso | Il mercato invernale dell’Inter è stato caratterizzato da una serie di importanti colpi in entrata che hanno quasi messo alla porta Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano era considerato in eccesso dopo il colpo Eriksen ed è per questo che negli ultimi giorni di mercato si è cercata una soluzione che avesse potuto far felice tutti. Alla fine, però, non essendo arrivate offerte concrete, o comunque soddisfacenti, Vecino è rimasto all’Inter e Antonio Conte lo ha reintegrato nel gruppo. C’era l’interesse di Napoli ed Everton che probabilmente in estate ci riproveranno con l’Inter.

Calciomercato Inter, Vecino tra Napoli ed Everton

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nel suo consueto punto sulle trattative per calciomercato.com, ha parlato della situazione relativa al 28enne centrocampista interista.

“Poteva davvero andare via nel mercato di gennaio. L’Everton ci ha provato ma senza affondare decisamente il colpo. Piace tanto anche alla dirigenza del Napoli che in inverno non ha nascosto l’interesse. Il calciatore, però, aveva dato la priorità alle piste estere rispetto a quelle italiane. Alla fine è rimato all’Inter e Antonio Conte lo ha reintegrato in rosa. Per i prossimi sei mesi sarà molto utile alla causa nerazzurra ma è chiaro che a giugno dovrà discutere con il club per decidere le sorti del suo futuro”.

I numeri di Vecino in stagione

Vecino si è rivelato molto utile all’Inter in questa stagione, fino a questo momento, causa infortuni degli altri centrocampisti. Antonio Conte lo ha potuto utilizzare sia da mezzala che leggermente più avanzato, sfruttando le ottime qualità di inserimento. Ha messo insieme 18 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia: ha segnato 2 gol e fornito 1 assist vincente ai compagni.