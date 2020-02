Calciomercato Inter: Skriniar-City, nerazzurri pronti a trattare

Calciomercato Inter: Skriniar-City, trattativa aperta

Ultime Inter, Skriniar non è incedibile per i nerazzurri. Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza dell’Inter non reputa il difensore incedibile a priori.

Dopo le voce relative al possibile passaggio del calciatore al Manchester City, arrivano altre conferme sull’interesse del club allenato da Pep Guardiola per Milan Skriniar.

Il club inglese avrebbe messo nel mirino il difensore nerazzurro classe 1995 per rinforzare un reparto arretrato.

Questo, nelle ultime stagioni, nonostante gli ingenti investimenti, ha mostrato più di una lacuna. Skriniar è il profilo individuato per dare affidabilità della difesa Citizens. Dopo gli arrivi di Stones e Laporte, il club inglese valuta un altro colpo milionario. In Premier sbarcherebbe un calciatore non solo abile in fase difensiva ma bravo anche ad impostare l’azione.

Ma qual è la posizione dell’Inter? Nonostante l’affezione di calciatore e tifosi, il club nerazzurro non considera Skriniar incedibile a priori, ma potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.

Ultime Inter: Skriniar fatica

Tuttavia, per privarsi del ragazzo, la dirigenza pensa ad un’offerta minima di circa 80 milioni di euro. La società resta tranquilla ma sa benissimo che con Antonio Conte in panchina ed il passaggio alla difesa a 3, il centrale slovacco sta faticando molto e per questo la cessione non è così impossibile, soprattutto se nell’affare rientrasse il cartellino di Joao Cancelo, esubero al City ma perfetto per il ruolo di 5o a centrocampo che Conte gli affiderebbe.