Calciomercato Inter: Lautaro Martinez, il Chelsea pensa allo scambio

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez nel mirino delle big

Calcio Mercato Inter Lautaro Martinez | La prossima estate sarà difficile per l’Inter respingere alle offerte che arriveranno per Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino sta facendo una stagione da protagonista con l’Inter. Ausilio e Marotta già stanno valutando diversi profili in vista di giugno, qualora dovessero puntare su un nuovo attaccante e rinunciare a Lautaro Martinez. Stando a quanto riportato dal The Sun, sembra che il Manchester United si sia defilato dalla corsa per Lautaro a causa della clausola rescissoria molto alta: 111 milioni di euro. Forte resta l’interesse del Barcellona che punta a trovare l’erede giusto di Luis Suarez. Nelle ultime settimane, si è fatto avanti un altro club inglese, si tratta del Chelsea. La squadra inglese ha già in mente una strategia, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

Internwes – Lautaro Martinez nel mirino del Chelsea, pronto uno scambio

Possibile affondo del Chelsea per Lautaro Martinez a fine stagione. L’attaccante dell’Inter può liberarsi per 111 milioni di euro per la prossima sessione di mercato estiva, ma i Blues hanno una strategia ben precisa. Il club inglese, infatti, vorrebbe offrire un giocatore più conguaglio economico all’Inter e non pagare l’intero importo della clausola rescissoria. Intanto, l’Inter valuta il rinnovo del calciatore argentino, con la firma del prolungamento del contratto potrebbe arrivare l’aumento della clausola rescissoria.