Calciomercato Inter-Juventus: Tonali va all’estero | Il futuro di Sandro Tonali sarà certamente caratterizzato da una big. Se italiana o europea è ancora presto per dirlo perché la soluzione la si troverà solo in estate con la dirigenza del Brescia, spettatrice molto interessata all’evolversi del proprio gioiellino. Le ultime notizie, derivanti dalla Spagna, non sono rassicuranti per Inter e Juventus che da un anno seguono il centrocampista. Sembra, infatti, che sulle tracce del classe 2000 si sia fiondato l’Atletico Madrid.

Tonali: niente Inter o Juventus, c’è Simeone

Stando a quanto riferisce Don Balon, El Cholo e il suo Atletico Madrid sono pronti a fronteggiare la spesa esosa che che serve per convincere il Brescia per portare nella capitale spagnola il baby talento italiano. Inoltre i Colchoneros garantirebbero un posto da titolare in mezzo al campo all’attuale numero 4 del Brescia. Fattore molto importante se si considera che le altre pretendenti lo acquisterebbero come valore da utilizzare in futuro. Quello che è certo è che per Sandro Tonali, in estate si aprirà un’asta che potrebbe portare a cifre altissime.

Tonali, nel futuro c’è l’Italia

Intanto la stagione di Sandro Tonali sta continuando a viaggiare su livelli abbastanza alti nonostante la classifica negativa del Brescia. Il classe 2000 si sta mettendo in mostra in mezzo al campo grazie alle sue evidenti qualità e alla grande quantità che lo contraddistingue. Per questo Roberto Mancini, CT dell’Italia, sta valutando anche il suo profilo per i prossimi Europei.