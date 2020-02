Barcellona, Abidal fa tremare i tifosi: “Non so se Messi resterà”

Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona al termine di questa stagione: una clausola nel suo contratto gli consente di liberarsi praticamente a 0 il prossimo giugno, nonostante la scadenza dell’accordo sia prevista per il 2021. Il club catalano sta provando intanto a rinnovare l’intesa contrattuale, non senza incontrare delle difficoltà come annunciato da Abidal.

Calciomercato Barcellona, Abidal sull’addio di Messi

“Stiamo parlando del giocatore migliore al mondo“, commenta il dirigente blaugrana, “non è facile trattare quando si parla di profili così importanti. Lui ha sempre detto che la sua casa è il Barça, staremo a vedere. Non so se rinnoverà, lo spero“. Un commento questo che se da un lato fa venire i brividi ai milioni di supporter blaugrana, dall’altro apre un vaso di Pandora di trattative o presunte tali: se davvero l’argentino dovesse decidere di lasciare il club, allora ci sarebbe mezzo mondo ad offrirgli l’altra metà. Come emerso in questi giorni, è un’ipotesi tutt’altro che peregrina: la stessa Pulce di recente ha messo il club davanti ad una scelta importante.

Ultime mercato, ci sono Inter e Juventus su Messi

Il Manchester City, il Real Madrid, e come dicevamo tutte le big d’Europa. In Italia, mettendo da parte la romantica ide Napoli, ci sono Inter e Juventus che se non altro, con qualche sforzo, potrebbero permetterselo. I nerazzurri in particolare possono contare su un argomento molto convincente per spegnere il fuoco che attualmente divampa al Barcellona e assicurarsi al contempo il colpo del millennio.