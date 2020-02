Juventus, Sarri in conferenza: “Ronaldo? Non ho visto Sanremo, non penso sia stanco. Si allenerà normalmente”

Notizie Juventus: Sarri in conferenza stampa

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona. Ecco le sue parole:

“Come sta Ronaldo? Non ho visto Sanremo, non ho dubbi sulle sue condizioni. Si presenterà agli allenamenti come ha sempre fatto. Più importante dare continuità ad un modulo o meglio cambiarlo? La squadra è pronta ad interpretare un modulo in relazione ai giocatori avuti a disposizione. Si sta organizzando bene per un paio di moduli, siamo pronti a farli entrambi. Sul gol dei centrocampisti? Possiamo anche farne a meno in questo momento, poi quando mancheranno i gol degli attaccanti, allora sarà una cosa da migliorare. Stiamo lavorando su due ragazzi che storicamente non hanno mai segnato molto. Rabiot sta dando più certezze? E’ in crescita, sta vivendo un buon momento. Non ci possiamo scordare chi è Matuidi. Ti torna sempre utile, è stato solo un discorso di periodo. In questo momento è importante dare continuità a questo ragazzo. Come sta Chiellini? Siamo nei tempi previsti, in questo momento comincia ad alternare lavoro individuale e collettivo. Averlo insieme al gruppo è già importante. Condizioni di Danilo? Sta finendo le cure, si sta già allenando in campo, ma a parte. Spero che nella prossima settimana possa per lo meno allenarsi con noi. Non prevedo tempi lunghi”.