Ultime Parma, migliorano le condizioni di Cornelius e Kulusevski: il report da Collecchio

Ultime Parma – Cornelius e Kulusevski | Giungono importanti novità direttamente da Collecchio, dove si allenano gli uomini di Roberto D’Aversa, in vista della partita contro la Lazio. Il Parma quest’oggi ha svolto i lavori di prevenzione, come annunciato dal sito ufficiale dei crociati nel report dell’allenamento. Esercizi di riscaldamento e lavoro tattico per i ragazzi, che hanno lavorato agli ordini di D’Aversa, per concludere poi con una sessione di tiri in porta. Le novità arrivano proprio per Cornelius e Kulusevski: per entrambi è stato svolto il lavoro in gruppo, rientrati dopo i problemi riscontrati negli giorni scorsi. Solo terapie per gli infortunati Inglese e Sepe.

Parma-Lazio, Cornelius e Kulusevski recuperano: le ultime

Può sorridere Roberto D’Aversa, dopo le burrascose giornate vissute con gli indisponibili, tra i capricci di mercato di Gervinho e la situazione legata agli infortuni. Sepe e Inglese restano fuori gioco, mentre gli ultimi aggiornamenti cambiano tutto per Cornelius e Kulusevski. Quest’ultimi tornano a disposizione del proprio tecnico: potrebbero partire dal 1′ minuto contro la Lazio. I crociati dunque potrebbero poter fare affidamento a due dei suoi perni migliori del tridente offensivo, con Caprari che resta comunque in pre-allarme. Roberto D’Aversa snocciolerà le questioni legate alla formazione nella conferenza stampa di domani, che si terrà nel giorno di vigilia di Parma-Lazio.