Ultime Napoli, Insigne ai microfoni di Sky Sport: “Siamo diventati la bestia nera del Liverpool”

Ultime Napoli – Insigne | Ha parlato il capitano del club azzurro, Lorenzo Insigne e lo ha fatto nella lunga intervista realizzata da Sky Sport, in occasione del racconto del cammino di Champions League degli azzurri. E’ un Insigne in netta ripresa, dopo un periodo di black-out totale della sua squadra che lo ha visto più in ombra che in luce. Ha parlato della crisi, dell’ammutinamento post Salisburgo e della stagione del suo Napoli. Ecco le sue parole, anche sulle straordinarie partite svolte nei gironi contro i campioni in carica del Liverpool: “Sapevamo che dovevamo fare una partita stratosferica perché loro sono i Campioni d’Europa, ogni volta che giochiamo contro di loro facciamo delle buone cose. L’abbiamo dimostrato col risultato, perché li abbiamo battuti di nuovo e siamo diventati un po’ la bestia nera del Liverpool. Sono i campioni, fare 4 punti tra andata e ritorno la consideriamo una grande soddisfazione.

Notizie Napoli, le parole di Insigne sull’ammutinamento post Salisburgo

“Contro il Salisburgo siamo usciti con un pareggio che è servito molto in chiave qualificazione. C’era però tanta amarezza e delusione dopo la partita perché volevamo passare il turno con due giornate d’anticipo e non ci siamo riusciti. Nel post-partita è successo un po’ di casino, io dico che si poteva evitare. Abbiamo sbagliato tutti, però ora pensiamo al presente. La cosa importante è che siamo rimasti compatti e uniti tutti insieme”.

Sulla sfida contro il Barcellona e su Messi: “Messi ha delle doti che non ha nessuno, tutti invidiano come punta l’avversario e dall’uno contro uno non esci. Io sono innamorato di lui come calciatore e come persona perché rispetto ad altri calciatori non si sente troppo parlare della sua vita privata. E’ uno molto riservato e questo mi piace. Campione dentro e fuori dal campo, dopo Maradona viene lui. E’ il giocatore più forte al mondo, ma per me viene sempre prima Diego“.