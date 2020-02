Ultime Milan, Inzaghi: “Basta con questo tabù, Ibra prendi la 9”

Benevento, Inzaghi parla della stagione in corso

Ultime Milan Ibrahimovic Inzaghi | Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, parla a Sky Sport del suo Benevento ma anche del Milan. Il club campano sta dominando il campionato di Serie B e quasi sicuramente si vedrà il prossimo anno in Serie A. L’allenatore però sa che con tanti mesi non bisogna rilassarsi, viste le insidie che possono esserci in B: “Ancora è lunga, il calcio ci ha insegnato che bastano due sconfitte per rimettere tutto in gioco. La gara è con noi stessi. Senza giocatori forti, nessuno fa miracoli. Noi allenatori dobbiamo avere un ottimo presidente, un ottimo direttore e un gruppo straordinario. Qui funziona tutto a meraviglia. Si lavora con il cuore. Ho un aneddoto su Vigorito: ha voluto dare il premio alla squadra anche se non abbiamo vinto con la Salernitana. Ha visto l’impegno. Gesti così valgono più di mille parole”.

“Ibra ha dato tanto al Milan, non avrebbe mai accettato se non si fosse sentito al 100%. Non ama perdere, sapevo che avrebbe portato mentalità e sgravato di responsabilità un gruppo giovane. Se vince il Milan sono contento. Sfatiamo questo tabù della maglia numero 9, la prenda Ibra! Lui ha le spalle larghe per indossarla. Giocare accanto a lui è incredibile. Non ho potuto giocare accanto a lui perché mi ruppi il crociato. Sarebbe stata una manna per me. Il Milan è ancora in tempo per rientrare in Europa”.