Ultime Fiorentina, infortunio Ribery: cambiano i tempi di recupero

Ultime Fiorentina: Ribery può iniziare la riabilitazione

Ultime Fiorentina Ribery | La Fiorentina sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, fatta di buoni risultati e prestazioni, e dall’altra parte ancora un po titubante in alcune gare. La squadra di Iachini sta riuscendo a trovare una buona quadratura, ma la sensazione è che a questa squadra manchi ancora qualcosa. Non a caso il periodo di sbandamento è coinciso quasi esattamente con lo stop di Ribery, infortunatosi un paio di mesetti fa e simbolo viola per quasi tutto il girone di andata.

Il giocatore francese ha trascinato i suoi in più di un’occasione, e la mancanza in mezzo al campo si è fatta sentire parecchio. I tempi di recupero chiaramente sono ancora incerti vista l’età avanzata del giocatore, ma intanto da Sky Sport arrivano delle notizie abbastanza confortanti: sembra che Ribery possa finalmente iniziare il percorso di riabilitazione da lunedì.

Ribery: Iachini ora ha bisogno di te

L’andamento della Fiorentina in campionato non è stato di certo eccellente, e l’assenza di Ribery è stata certamente molto pesante, soprattutto in termini di prestazioni e di atteggiamento in campo. Iachini è riuscito a dare un’impronta alla sua squadra, ma adesso il tecnico vuole e deve affidarsi all’esperienza dell’ex Bayern Monaco. Si dovrà ancora aspettare è chiaro, ma intanto nell’ambiente filtra ottimismo e fiducia.