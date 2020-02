Roma-Bologna, Palacio: “Mihajlovic è la nostra forza, abbiamo un obiettivo”

Ultime Roma Bologna Palacio | Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, parla a Sky Sport al termine della vittoria contro la Roma. 2-3 allo stadio Olimpico, la squadra di Mihajlovic batte nettamente una Roma sempre più in crisi. Fonseca ancora alle prese con una fase difensiva da brividi. Il Bologna crea tanto e merita la vittoria. Ecco le parole di Palacio riportate da Calciomercato24.com.

Roma-Bologna, le parole di Palacio

“Abbiamo dominato la partita sul piano del gioco, grande partita su un campo difficile e una squadra molto forte. Siamo venuti qua per vincere e si è visto subito quando abbiamo spinto per fare gol immediatamente. Alla fine abbiamo vinto e portato a casa i tre punti, è merito della squadra e del sacrificio di tutti i ragazzi. Dobbiamo continuare così. Proponiamo questo gioco senza paura e rischiando, abbiamo tanta fiducia nel mister e nel suo gioco. Ci alleniamo ogni settimana per questo. Tre vittorie consecutive sono importanti, ma ora pensiamo alla prossima partita già. Non so dove possiamo arrivare, pensiamo con calma ogni partita. Giocando così possiamo arrivare nella parte sinistra della classifica. Mi piace giocare così, siamo un bel gruppo unito. Mihajlovic in panchina è stata la carica in più, è il valore aggiunto. Il mister ci da tanto, è la nostra forza”.