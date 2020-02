Roma-Bologna, Kolarov: “Ora basta, non possiamo continuare così”

Ultime Roma Bologna, la rabbia di Kolarov

Ultime Roma Bologna Kolarov | Alexandar Kolarov, difensore della Roma, parla a Sky Sport al termine della sconfitta rimediata in casa con il Bologna per 2-3 allo stadio Olimpico. Ecco le parole di Fonseca riportate da Calciomercato24.com.

Roma Bologna, le parole di Kolarov

“Abbiamo perso una partita che il Bologna ha meritato. Abbiamo perso con la Juve due partite, poi Torino, Sassuolo e Bologna. Non siamo partiti bene. C’è un po’ di tutto in questa crisi, quando entri in periodi simili è sia fisico, che psicologico che altro. Noi siamo grandi amici, ora andiamo avanti e lavoreremo per uscire da questo brutto momento. Sapevamo che il Bologna arrivava da un buon momento, non siamo arrivati bene sulle loro pressioni. Non abbiamo fatto una partita giusta. Il Bologna ha meritato di vincere, non è bastato quanto abbiamo provato a fare noi nella ripresa. Dobbiamo difendere meglio come facevamo qualche mese fa. Nel 2020 abbiamo subito sempre 2 gol o anche 3 e 4. Siamo in un periodo difficile, ma noi vogliamo rialzarci e concentrarci sul nostro lavoro. E’ difficile, ma noi più anziani dobbiamo dare la scossa. I tifosi nostri non sono contenti giustamente e dobbiamo rialzarci. Dobbiamo creare di più, è quello che ci è mancato nelle ultime partite. In questo momento non riusciamo a fare quanto ci mostra il mister. Non vedo altre strade, dobbiamo lavorare duro e capire dove stiamo sbagliando. Dobbiamo pedalare ancora tanto”.