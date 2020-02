Ultime Roma Bologna, Fonseca a Sky Sport

Ultime Roma Bologna Fonseca | Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport al termine della sconfitta rimediata in casa con il Bologna per 2-3 allo stadio Olimpico. Ecco le parole di Fonseca riportate da Calciomercato24.com.

Roma Bologna, le parole di Fonseca

“La squadra ha accusato molto la sconfitta con il Sassuolo. Oggi abbiamo fatto una partita tranquilla con poca sicurezza difensiva. I calciatori dopo che hanno preso il primo e il secondo gol ha accusato ancora di più il momento. Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, ma poi con l’espulsione è stato molto difficile. E’ un problema di carattere in questo momento. Vediamo se cambieremo qualcosa. So che non è un momento facile dopo due sconfitte. Io sono il responsabile sempre, devo pensare bene cosa possiamo cambiare e migliorare. Dobbiamo ritrovare l’equilibrio. Questa squadra ha fatto tante cose buone in questa stagione. Io credo che il problema sia mentale, i calciatori devono reagire. Possiamo perdere o vincere, l’importante è giocare senza paura. Devo pensare adesso come trovare l’equilibrio. Quando la squadra non pressa come deve possiamo avere qualche problema. Abbiamo preso gol in modo uguali come con il Sassuolo. Possiamo fare molto meglio. Non mi piace parlare di errori individuali, ma oggi abbiamo preso tutti gol uguali. Perdiamo nell’1 contro 1. Dobbiamo lavorare per questo, non è un dramma. Possiamo cambiare con coraggio e lavoro questo momento negativo. Non è un problema fisico, la squadra è riuscita a reagire con il Sassuolo e oggi. Credo che il problema resti mentale”.