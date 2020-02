Roma-Bologna, De Leo: “Sinisa commosso per la gara della squadra, nello spogliatoio ha ringraziato tutti”

Ultime Roma Bologna De Leo | Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, parla a Sky Sport al termine della vittoria contro la Roma. 2-3 allo stadio Olimpico. Ecco le parole di Palacio riportate da Calciomercato24.com.

Roma Bologna, le parole di De Leo

“Abbiamo fatto la differenza quando abbiamo giocato a viso aperto. La squadra sta iniziando a capire che per fare vittorie simili bisogna andare a proporre il proprio gioco su qualsiasi campo a prescindere dall’avversario. Abbiamo un gruppo molto giovane, ma è un mix importante con i calciatori esperti. Quelli più esperti aiutano molto la loro crescita. L’esuberanza dei giovani ci sta aiutando tanto, il gruppo è coeso. Sinisa si è complimentato con la squadra, aveva chiesto la prestazione. Aveva chiesto di non indietreggiare mai, la squadra ha fatto bene in campo quanto chiesto dal proprio allenatore, lui è esempio per tutti. Era commosso e orgoglioso di loro a fine gara. Lavoriamo nello stesso modo su entrambe le corsie in fase offensiva. Siamo stati più efficaci sulla corsia sinistra con Barrow. Schouten ha grandi doti tecniche, sta mostrando grande personalità. Riesce sempre a darci una mano in entrambe le fasi. Sta lavorando bene e si sta inserendo nel gruppo. Europa? Abbiamo tanti margini di miglioramento, non riusciamo mai a schierare per due giornate di fila la stessa formazione, ma non è un problema. Continuiamo a lavorare così e vedremo dove possiamo arrivare alla fine”.