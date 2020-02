Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 8 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo un periodo un po sottotono, ecco che finalmente ci sono dei miglioramenti, soprattutto sul lavoro. Adesso le cose vanno meglio, ti senti più valorizzato, e potresti avere delle soddisfazioni in più. In amore c’è una situazione di stallo, ma non abbatterti.

Toro. La settimana si apre sottotono: va detto che questo è uno dei segni che di recente ha vissuto maggiori perplessità. Sarebbe bene evitare i conflitti in amore, gennaio non è stato un mese facile, può esserci una persona che crea problemi o limita la tua felicità.

Gemelli. Si interrompono alcuni percorsi anche di lavoro, inizio anno problematico, si risolverà tutto presto. Entro Aprile nuove strade da percorrere.

Cancro. A vole non si nota perché se una persona tranquilla. Dentro di te si agitano molte tensioni, al punto che questa giornata può rivelarsi faticosa o incocludente.

Leone. La buona notizie è che febbraio sarà un mese migliori per le relazioni. Gennaio che ha lasciato l’amaro in bocca, certe relazioni non sono più convincenti. Possibile conflitto, allontanamento psicologico o fisico da parte di una persona.

Vergine. Le prossime sono due giornate di grande necessità, ti confronti con altri in maniera costruttiva. Venere sta per tornare favorevole, ci sarà un riscatto in amore da venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Luna favorevole, questa giornata rimane elettrica! Forse non hai dormito bene, fatto sta che sarà difficile equilibrare le tue emozioni. Le prossime 48 ore possono portare tensione, ci vuole pazienza.

Scorpione. Buone notizie in amore: ci sono dei possibili nuovi incontri, e se sei in una relazione potrebbe essere arrivato il momento di rinforzarla.

Sagittario. Non è facile ottenere quello che desideri in tempi brevi. Da marzo molte porte si apriranno. Le prossime sono giornate che pesano, non fare il passo più lungo della gamba in questo weekend.

Capricorno. Sei molto sotto pressione in questa giornata, forse sotto attacco. Il modo migliore per evitare che gli avversari prendano il sopravvento è quello di ignorarli. Dalla scorsa settimana potresti essere libero di un peso.

Acquario. Giornata molto positiva sul lavoro, un tuo progetto potrebbe avere molto successo, e finalmente ti senti valorizzato appieno. Continua così, febbraio sarà un mese molto positivo.

Pesci. Importante capire cosa fare entro maggio: si potrebbe pensare di cambiare tutto. Le mutazioni di quest’anno sono particolari. Non si può fare tutto di corsa, c’è il rischio di sbagliare.