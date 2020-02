Notizie Porto: frode e riciclaggio, indagato anche Mendes

Ultime Porto, il club portoghese è nei guai. Rischia anche l’agente Jorge Mendes. Come riportato da Tuttosport, tutto ruota attorno al nome di Pinto da Costa, presidentissimo del Porto.

Sarebbe questo il nome più altisonante tra quelli finiti sotto la lente d’ingrandimento della giustizia portoghese che sta investigando le operazioni che hanno portato alla cessione di 15 calciatori.

Tra queste tante stella come Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodríguez e Jackson Martínez. I reati contestati sono quelli di frode fiscale e riciclaggio di denaro sporco. Secondo la rivista ‘Sábado’, infatti, gli inquirenti ritengono che sono stati sottratti 20 milioni di euro alle casse dell’erario.

Ma non solo, c’è dell’altro, anche il riciclaggio potrebbe inguaiare la posizione del club portoghese.

Intanto, il numero uno dei ‘dragoes’ ha definito l’articolo pubblicato sul settimanale come «una grande bugia» aggiungendo con ironia che «è un poco strano che questa fuga di notizie arrivi proprio alla vigilia di un Porto-Benfica (in programma domani sera al Do Dragao, ndr) decisivo per le sorti del campionato».

Ultime Porto: indagati anche altri club

Inoltre non è solo il Porto ad esser finito nei guai. Oltre a Da Costa, storico presidente biancoblu che vanta il record mondiale di titoli vinti, sono indagate anche altre società importanti come Benfica, Sporting, Maritimo, Funchal, Braga, Estoril, Guimaraes e Portimonense. Per il Benfica le irregolarità sarebbero arrivate nel momento dell’arrivo o della cessioen di Carrillo, Pizzi, Jiménez, Júlio César, Ola John e Jonas. Tra gli indagati ci sarebbero anche diversi agenti e alcuni imprenditori. Spicca il nome di Jorgè Mendes, super agente portoghese che detiene la procura di Cristiano Ronaldo e Gennaro Gattuso.