Notizie Parma, D’Aversa: “Kulusevski come Nedved, Gervinho? Il tempo sistemerà”

Ultime Parma | Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:



Immobile?

«Ciro è il giocatore che negli ultimi 10 anni ha fatto più gol di tutti, ora è maturo. Non gli va lasciato campo aperto, ma uno così può farti male in qualsiasi situazione».



Kulusevski?

«Uno simile a lui per caratteristiche era Nedved. Dejan fa 12-13 chilometri di media a partita, ma riesce ad abbinare la qualità alla quantità. Può giocare sia trequartista sia la mezzala. E come potenzialità già adesso è da grande. Addio a gennaio? Sinceramente no perché sapevo il modo di lavorare del ragazzo e dell’Atalanta. Lui riteneva giusto continuare qui».



Conte le ha mai chiesto Kulusevski?

«Ne abbiamo parlato, ma mi ha chiesto anche informazioni su altri miei calciatori. I nomi? Neppure sotto tortura (ride, ndr)».







Gervinho ?

«Sotto l’aspetto tecnico avrei bisogno di un giocatore come lui perché tutti sanno l’importanza che ha avuto per noi. Quello che è successo però lo conoscono tutti e sarebbe inopportuno parlare, magari l tempo sistemerà tutto».



Balotelli?

«Il giocatore lo abbiamo trattato, ma perché una trattativa si concretizzi bisogna che tanti tasselli siano messi a posto Sotto l’aspetto tecnico Balotelli è completo e, anche se ha fatto meno di quello che poteva fare, è forte».

Var?

«La tecnologia nel calcio ci deve essere anche perché ha portato ad eliminare tanti errori. Impossibile avere perfezione. Il problema degli arbitri piuttosto è il regolamento è interpretabile, un po’ troppo Ci vorrebbe più chiarezza nelle regole e le cose andrebbero meglio».