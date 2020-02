Notizie Napoli, Gattuso verso il rinnovo: ADL convinto

Ultime Napoli, Gattuso ha convinto tutti. Il tecnico ex Milan, molto probabilmente, prolungherà il suo rapporto con gli azzurri. Come riportato da Cronache di Napoli, Gennaro Gattuso rinnoverà il suo contratto con il Napoli a breve.

Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in lui l’uomo del futuro e avrebbe deciso di non esercitare la clausola d’uscita prevista sul contratto del tecnico calabrese.

Il presidente del Napoli avrebbe apprezzato molto il modus operandi del tecnico e già comunicato la scelta anche a Jorge Mendes, ormai un consigliere fidato del Presidente partenopeo nonché agente “ombra” di Gattuso. L’ex centrocampista, infatti, non ha un vero e proprio rappresentante ma fa affidamento su diversi intermediari, tra cui il procuratore portoghese.

Ultime Napoli: Gattuso firmerà tra un mese

Il nuovo accordo dovrebbe garantire all’allenatore un contratto fino al 2022, con ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus che saranno ovviamente legati ai risultati. Di conseguenza, Gattuso guadagnerà di più in caso di vittorie di eventuali trofei o di qualificazione alle prossime edizioni della Champions League.

Il presidente, dopo aver sollevato dall’incarico Carlo Ancelotti a metà stagione, ora vuole scegliere la strada della continuità almeno in panchina. Per questo il mese prossimo sarà decisivo per il futuro di Gattuso che ha 6 gare a disposizione per avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions League e magari centrare l’insperato traguardo, poi sarà il mercato a dare una mano al tecnico in estate.