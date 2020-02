Notizie Lazio, infortunio Caicedo: le condizioni

Ultime Lazio, tegola per Simone Inzaghi. Due buone notizie, un altro piccolo allarme, in vista ella gara contro il Parma.

La prima è relativa alle condizioni di Felipe Caicedo, uscito con un polpaccio indurito dal garage dell’Olimpico dopo la notturna con il Verona. Il centravanti ecuadoriano, in zona mista, ha provato a cancellare l’apprensione ma sarà lo staff tecnico a valutare le sue condizioni.

L’attaccante ieri ha riposato anche se nonostante il fisico non ha un’autonomia illimitata, basta controllare i suoi minutaggio.

C’è da dire che il calciatore soffre tre partite a tempo pieno in una settimana. Oggi, quasi certamente, verrà controllato e si allenerà senza sottoporsi a stress inutili. La trasferta di Parma è vicinissima e Correa non è ancora pronto.

L’argentino sta meglio, ieri è tornato in campo e ha anche sostenuto una buona parte dell’allenamento con la squadra. Inzaghi, nelle dichiarazioni post-Verona, si era mantenuto prudente. Nel suo mirino c’è l’Inter. Servirà tempo per capire come risponderà il polpaccio del Tucu alle prime sollecitazioni. Lo staff va con cautela. Non è il caso di forzare. L’ex Siviglia ha cominciato ad avere problemi a Brescia il 5 gennaio, è già passato un mese. A maggior ragione, sarebbe conveniente che non si fermasse Caicedo. Correa, confermando i suoi progressi tra oggi e domani, dovrebbe guadagnare almeno la convocazione.

Ultime Lazio: problemi anche a centrocampo

La buona notizia riguarda Danilo Cataldi. Ieri ha sostenuto il suo primo allenamento con la squadra e appare finalmente recuperato. Un centrocampista in più a disposizione nel giorno in cui mancherà Milinkovic e Parolo tornerà nel blocco dei titolari. Danilo è fermo da un mese e non ha autonomia per giocare l’intera gara.