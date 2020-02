Notizie Inter, infortunio Brozovic: il croato stringe i denti

Ultime Inter: Brozovic non al massimo, le notizie che arrivano dall’infermeria non solo delle migliori. Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere Samir Handanovic proverà oggi, ma il suo utilizzo nel derby rimane assai difficile.

La notizia del giorno, tuttavia, è che anche Marcelo Brozovic ha ancora qualche problema alla caviglia. Il centrocampista farà di tutto per essere in campo nella gara di domenica per dare il suo contributo. Resta da vedere come starà il sua gamba sinistra. La caviglia sinistra è guarita e probabilmente, anche se non è al top, stringerà i denti.

Eriksen spera in una maglia da titolare, ma se Vecino e Brozovic daranno garanzie, potrebbe iniziare dalla panchina. Sensi è recuperato e andrà in panchina come Borja Valero, che oggi tornerà in gruppo.

Ultime Inter: le ultime dalla Pinetina

Intanto prosegue il recupero di Handanovic. Il tutore in carbonio per il portiere sloveno è pronto. Conte lo vorrebbe in campo e anche Samir vorrebbe stringere i denti, ma ci sono pro e contro.

Handanovic ha più sicurezza con il pallone tra i piedi e la sua presenza sarebbe utile ma la frattura attuale è composta, quindi se prendesse una pallonata sul dito mignolo sinistro un’eventuale frattura scomposta lo porterebbe a doversi operare. Per questo motivo al momento prevale la soluzione Padelli tra i pali.