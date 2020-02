Notizie Fiorentina, Iachini: “Castrovilli da valutare, Igor può essere confermato”

Ultime Fiorentina | Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro l’Atalanta:

“Castrovilli? Quando un ragazzo esce dal campo così un po’ di apprensione c’è sempre, per fortuna la situazione si sta evolvendo in maniera positiva. Oggi avrò un confronto con lo staff medico e valuterò se potrà essere della partita o meno. L’importante è che non abbia nulla di grave.

Caseres? Rientrerà stasera, poi valuteremo il suo stato di condizione tenendo conto che fa un viaggio intercontinentale. È da valutare.

Centrocampo? Chiedo un calcio offensivo. Dobbiamo crescere perchè siamo un po’ sporchi nelle sponde. Badelj e Pulgar occupano la stessa posizione, ne avevamo parlato fin dall’inizio. Però stiamo lavorando anche sugli interni di centrocampo, che sappiano buttarsi dentro con continuità. A Torino avevo scelto per questo Ghezzal in assenza di Castrovilli. Era la prima volta che giocava in quella posizione e doveva gestire meglio alcune situazioni in attacco. Con il lavoro migliorerà.

Pezzella? Un periodo che capita. A Napoli, a Milano e a Torino abbiamo fatto benissimo in fase difensiva. C’è stata un po’ di sfortuna: come fa un giocatore a mettere le mani dietro la schiena se uno tira un bolide da quattro metri? Questo è da spiegare, non poteva fare di più sul tiro”.

Ultime Fiorentina: Iachini sul mercato

Il tecnico ha parlato anche dei nuovi arrivi e del loro utilizzo:

“Da ieri Duncan ha cominciato a fare qualcosa in maniera differenziata e un po’ con noi. Oggi c’è un altro allenamento ma il buon senso dice che andremo alla prossima settimana. Per il Genoa valuteremo.