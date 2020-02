Nazionale, Mancini: “L’Olimpico sarà importante, nessuno credeva in noi”

Ultime Nazionale | Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport commentando l’appuntamento estivo con i prossimi Europei:

“L’esordio? Sarà sicuramente una bella serata, ricordo ancora il Mondiale del ’90 e l’atmosfera straordinaria che si respirava in Italia. Avere 80.000 tifosi allo stadio è importante. Abbiamo voglia di rifarci dopo la mancata qualificazione al Mondiale.

Quando sono arrivato nessuno credeva nella nostra Nazionale ma adesso vogliamo dimostrare di poter fare qualcosa di speciale”.

Ultime Nazionale: Mancini punta Euro 2020

Il commissario tecnico è carico in vista dei prossimi Europei che si svolgeranno in vari paesi dell’Unione Europea. Tra questi anche l’Italia con la nostra Nazionale che disputerà tutte e tre le gare dei gironi all’Olimpico di Roma. Nonostante la sua Nazionale non abbia ancora disputato una grande competizione, dall’avvento di Mancini la formazione azzurra ha inanellato una serie inaspettata di risultati positivi che fanno ben sperare in vista della competizione continentale. I risultati in campo hanno sorriso al nuovo ct che ora ha in mente un grande obiettivo, vincere l’Europeo itinerante in programma che si disputerà a giugno. La finale è prevista a Wembley, nello stadio di Londra in Inghilterra.