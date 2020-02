Mercato Roma: Aaneba, Saliba e Fofana. Tre nomi dalla Ligue 1 per il futuro

Mercato Roma: Aaneba, Saliba e Fofana, i tre giovani che hanno stregato i giallorossi

Mercato Roma – Aaneba, Saliba e Fofana | Arrivano dalla Ligue 1 i nomi per il futuro del club giallorosso. Diverse volte il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha ribadito le volontà del club capitolino, di puntare su un mercato fatto di giovani. Andrà dritto su quelli la società giallorossa e il calciomercato vede protagonisti tre profili interessanti della Ligue 1. Si tratta di Aaneba, Saliba e Fofana, trittico di calciatori giovanissimi su cui c’è forte interesse da parte della Roma, come rivela il portale ‘laroma24.it’.

Ultime Roma, ecco chi sono i giovani seguiti da Petrachi

Continua ad andare verso i giovani il mercato dei giallorossi. La Roma guarda in Ligue 1, dopo gli arrivi di Perez e Villar a gennaio. Sarà la nazione transalpina a garantire il futuro del club capitolino. Tra i nomi spunta William Saliba, centrale di difesa del Saint-Etienne. Il calciatore è attualmente in prestito dall’Arsenal, che lo ha prelevato per trenta milioni e lasciato in prestito al club francese. Il secondo nome, porta a quello di Wesley Fofana, sempre del Saint-Etienne, che è stato ad un passo dal Milan nella sessione invernale appena chiusa. L’ultimo, non per interesse, è il ventenne Ismael Aaneba. E’ in scadenza con lo Strasburgo e potrebbe non rinnovare. Considerando l’età e la buona qualità tecnica, potrebbe rappresentare un colpo a zero di alto livello per i giallorossi.