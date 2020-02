Mercato Juventus: Dybala pronto il rinnovo fino al 2025

Mercato Juventus: Dybala, ecco il suo nuovo stipendio

Notizie Juventus, Paul Dybala verso il rinnovo. Come riportato da Tuttosport, l’argentino è la seconda stella dei bianconeri dopo CR7. Il numero 10 per popolarità e magliette vendute batte tutti.

Per questo motivo Paratici lavora al rinnovo. L’accordo che lo lega alla Juventus scade nel 2022, come dire: c’è tempo, ma non troppo, trattandosi di uno dei giocatori che hanno più appeal in Europa. Rischiare di portarlo troppo vicino alla scadenza potrebbe essere pericoloso.

Ultime Juventus, il nuovo stipendio

Il calciatore è passato dall’essere un partente (Manchester United e Tottenham erano opzioni davvero concrete) al diventare una pedina fondamentale dello scacchiere offensivo di Sarri. E proprio il dg bianconero sarà l’uomo che dovrà trattare il rinnovo di contratto, già consapevole della richiesta che gli verrà depositata sulla scrivania: 10 milioni di euro netti a stagione. Un aumento notevole, visto che adesso Dybala guadagna circa 7 milioni di euro, ma tutto sommato in linea con gli ingaggi dei big bianconeri.

Per ora ancora nessun incontro con Jorge Antun, storico amico della famiglia Dybala e uomo di riferimento di Paulo nelle trattative. Ma i contatti sono stati diversi negli ultimi mesi. La questione sarà affrontata in questo mese, con l’impegno di Champions, più probabilmente dopo la gara di ritorno. Tanto dagli ambienti bianconeri quanto da quelli vicino a Dybala filtra ottimismo, nel senso che l’obiettivo di tutti – ora come ora – sembra quello di arrivare a un’intesa per prolungare il matrimonio iniziato nell’estate 2015.

Una cosa è certa: ci saranno almeno 3-4 big europee che nelle prossime settimane vigileranno sull’evolversi delle trattative tra Fabio Paratici e Jorge Antun. Il calciatore piace a Parigi, Madrid (Real e Atletico) e Manchester (United e City).

La Joya è tornata a segnare ed a valere tanto (anche se Sarri potrebbe cambiare il suo ruolo) e la valutazione ha ripreso a salire. Adesso il numero 10 argentino è di nuovo un pezzo da almeno 100 milioni.